Les Dernières Pages

Paris, 17 octobre 1961. Tout juste débarqué d'Angleterre, Nigel Dalby vit une scène terrible dans le quartier Saint-Michel. Une manifestation pacifique d'Algériens organisée par le FLN est réprimée dans le sang par la police du préfet Papon. Essayant en vain d'oublier cet événement tragique, Nigel travaille avec sa fiancée Harriet à Tativille, l'immense studio de tournage de Jacques Tati, près de Vincennes. Là, il fait la connaissance de deux Algériens bien décidés à venger les martyrs du 17 octobre... Des années plus tard, alors que Nigel est décédé, sa fille reçoit un étrange manuscrit censé être la confession de son père expliquant, entre autres, la mystérieuse disparition de Harriet. A travers cette enquête machiavélique, Robert Goddard revisite avec maestria I'histoire des relations malsaines entre les pouvoirs français et algériens depuis l'indépendance. Palpitant ! François Lestavel, Paris Match. Sans conteste, l'un des meilleurs Goddard. Michel Troadec, Ouest-France. Traduit de l'anglais par Claude et Jean Demanuelli.