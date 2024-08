Le crématorium froid. Au pays d'Auschwitz

"Une oeuvre littéraire indispensable et un document historique d'une importance inégalée. Une lecture qui devrait être obligatoire". Jonathan Safran Foer, auteur d'Extrêmement fort et incroyablement près Ce texte essentiel, inédit en français à ce jour, prend sa place aux côtés de Si c'est un homme de Primo Levi et d'Etre sans destin d'Imre Kertész, chefs-d'oeuvre de la littérature concentrationnaire. Lorsque József Debreczeni arrive à Auschwitz, son espérance de vie est de quarante-cinq minutes. C'est le temps qu'il faut aux déportés envoyés dans la file de gauche pour se déshabiller et être emmenés dans les chambres à gaz. L'auteur, lui, est dans la file de droite. S'ensuit un voyage d'horreur de douze mois à travers ce qu'il appelle "le pays d'Auschwitz" , jusqu'au camp final de Dörnhau, où il passera sept mois, de novembre 1944 à mai 1945, dans ce "crématorium froid" , soi-disant hôpital où les Nazis envoient les prisonniers à bout de forces. Page après page, le pays d'Auschwitz prend vie : József Debreczeni détaille le système hiérarchique concentrationnaire et l'implacable mécanique d'extermination mise en place par le régime nazi. Page après page, des visages humains se dessinent. Les prisonniers qu'il côtoie sortent de l'ombre et deviennent des personnages vivants, uniques. Il les dé­livre ainsi de leur numéro et leur restitue leur humanité. Traduit du hongrois par Clara Royer