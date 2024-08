La prédation (nom féminin)

"Vingt-cinq années de silence, vingt-cinq années durant lesquelles on m'a empêchée de parler par incapacité à me comprendre et refus de m'entendre. Ensuite je me suis bâillonnée moi-même par fierté et déni d'être une victime - pour ne pas mourir. Quand la parole s'est libérée avec l'arrivée du mouvement #MeToo, la mienne a été rejetée parce qu'elle risquait de décrédibiliser celle des femmes. Car c'est bien une femme, une femme encensée par la critique et qui plus est une icône féministe, que j'accuse". Caroline Ducey est comédienne. Dans ce témoignage poignant, elle revient sur le tournage de Romance, réalisé par Catherine Breillat, et sur ses conséquences.