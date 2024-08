Les Enfants de Madame Ô

Maintenant que Ronan est grand, il préfère sauter à la cascade plutôt que de jouer avec Sido, sa soeur. Alors la petite fille s'ennuie et décide de suivre une libellule qui lui tourne autour... mais catastrophe ! Cajou, son doudou, tombe dans l'eau et se fait emporter par la rivière. Elle se lance alors à sa poursuite et fait une rencontre bien mystérieuse : une grande Dame, assise au bord de l'eau, que l'on appelle Madame Ô, et qui a l'air de bien connaître Cajou...