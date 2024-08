Spaghetto Tome 4 : Le Secret du perroquet

Découvrez les nouvelles aventures de Geronimo Stilton et de son chien Spaghetto ! Mon cousin Traquenard a trouvé un perroquet blessé au parc de Sourisia... N'écoutant que mon grand coeur, je l'ai pris sous mon aile. J'étais loin de me douter que ce volatile bavard m'attirerait tant d'ennuis ! Une fois payé le vétérinaire, le matériel et ses aliments préférés, j'ai dû affronter une bande de voleurs bien décidés à faire taire l'unique témoin de leur larcin... Scouiiit !