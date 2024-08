Le jeu de l'âme

New York, 2011. La journaliste d'investigation Miren Triggs reçoit la photo d'une adolescente bâillonnée. Sur l'enveloppe, un message anonyme : "Tu as envie de jouer ? " . En légende, ces mots : "Gina Pebbles, 2002" . Gina, portée disparue neuf ans plus tôt dans le quartier du Queens, est-elle encore vivante ? Simultanément, dans le même périmètre, une autre adolescente est retrouvée crucifiée. Y a-t-il un lien entre les deux affaires ? Miren et son mentor, Jim Schmoer, se lancent à corps perdu dans une double enquête. A la clé : un obscur secret dont la révélation pourrait chasser à jamais les fantômes qui hantent Miren... Après La Petite Fille sous la neige, best-seller international et série n°1 sur Netflix, Javier Castillo renoue avec ses héros dans un thriller qui nous plonge au coeur d'un jeu macabre, aussi fascinant qu'effrayant.