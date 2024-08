Socrate - Un homme dangereux

A Athènes, Socrate n'est pas du goût de tout le monde. Lorsqu'ils le voient déambuler sur l'Agora, la barbe mal taillée et les pieds nus, ses contemporains retiennent leur souffle. Il faut dire que le philosophe ne les laisse jamais tranquilles. La démocratie, le travail, la société de consommation, la bonne moralité : avec lui, tout y passe ! Il interroge, il questionne, il provoque. Qu'est-ce que la liberté ? Qu'est-ce qu'une vie réussie ? Comment résister face aux populismes, aux fanatismes, aux opinions toutes faites ? Socrate est décidément loin d'être mort ! 2 500 ans plus tard, les idées de ce diable d'homme, père de la philosophie, provocateur et attachant, n'ont pas pris une ride.