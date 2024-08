Fleur de Bastion et le Renard masqué Tome 1 : Les loups de Hurlebois

En plein Tournoi de la Feuille d'or, Garance de Teauperché, duchesse de Rive-de-Valse, vient d'échapper à une tentative d'assassinat. La rumeur accuse la maison Hurlebois, dont le Baron, Quentin, et ses deux louveteaux étaient présents, si bien qu'entre la baronnie des loups et le duché des renards, les tensions n'ont jamais été aussi vives. L'enquête est confiée dans le plus grand secret à l'animal de Rive-de-Valse le plus discret qui soit : Pépin Souriceau. Idéaliste et téméraire, il rêve depuis toujours de revêtir l'uniforme de la Garde et du Guet, et voit dans cet événement l'occasion idéale d'enfin prouver sa valeur. Quand sa mission le mène sur les pas d'un mystérieux Renard Masqué, Pépin s'interroge : à qui profite le crime ? Se pourrait-il que la Duchesse soit la cible d'une machination ? Le temps presse. Car, aux portes de la ville, les loups se rassemblent, s'indignent, grondent leur colère de voir les leurs emprisonnés. Et ils réclament le sang.