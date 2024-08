Le petit robot de bois et la princesse bûche

Ils sont nés dans un couple royal sans enfant, grâce à l'aide d'une inventrice et d'une sorcière. Chaque jour, le robot de bois doit réveiller, avec une formule secrète, sa soeur la princesse qui se transforme en bûche dès qu'elle s'endort. Un matin, il oublie et une servante jette la bûche par la fenêtre. Pour retrouver sa soeur et rattraper sa bêtise, le vaillant petit robot est prêt à traverser la terre entière jusqu'au Pôle Nord, et même à donner sa vie...