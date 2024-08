Alouette, je t'aimerai

"Alouette, gentille alouette, alouette, je t'attraperai... Je t'attraperai le bec, je t'attraperai le bec, et le bec et le bec, Aaaaaaa. ". . "Mais quelle drôle d'idée ! " , répond l'alouette. "La tête alors ? " "Laisse ma tête tranquille ! " "Alors... Je te tapoterai... Le dos ! " "Pas question ! C'est mon bec, ma tête et mon dos ! C'est moi qui décide. Mais si tu veux jouer à cache-cache, je veux bien jouer avec toi".