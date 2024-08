Le potager

Une première découverte du jardin potager ! Un jardinier a fait pousser des fruits et des légumes ! Avec la marionnette Valentin, le petit lapin, les petits lecteurs vont découvrir l'univers du jardin. Un premier documentaire tout-carton, spécialement conçu pour les plus jeunes. Des illustrations légendées, des textes courts et une marionnette attachante pour accompagner l'histoire. Pour un moment de lecture idéal entre petits et grands.