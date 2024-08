Tout l'anglais aux concours. Prépas commerciales et scientifiques, concours sciences Po et IEP, 3e édition

L'ouvrage indispensable pour se préparer efficacement aux épreuves d'expression écrite des concours d'entrée des grandes écoles : - Améliorer son niveau d'anglais - Enrichir sa rédaction, son expression et sa culture anglo-saxonne36 fiches Langue pour s'exprimer de façon correcte et naturelle. 26 fiches Civilisation pour tout savoir des problématiques du monde anglo-saxon. 16 fiches Méthodologie pour répondre aux attentes des correcteurs. 18 sujets d'entraînement pour vous entraîner efficacement avec des sujets d'annales analysés et corrigés. Cette 3e édition propose des sujets d'annales entièrement nouveaux et récents.