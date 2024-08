Les mythes gréco-romains

Ce volume réunit la mythologie grecque et la mythologie latine, son héritière non sans d'importantes variations. Les traces que nous en avons sont diverses, dans des inscriptions ou dans des textes littéraires, dans des commentaires perdus, sur des monuments... Rédiger ce livre a donc imposé de faire des choix parmi les très nombreux mythes et leurs variantes, les sources, les thèmes, les auteurs pour présenter un ensemble articulé autour de deux questions éternelles : d'où venons-nous ?? Où allons-nous ?? Car les dieux sont multiples, et leurs aventures et celles des héros, très diversifiées, avec bien des contradictions. Du récit des grands mythes résulte un feu d'artifice de figures et de récits fabuleux. Plus qu'une succession d'histoires, il faut donc voir dans la connaissance des mythes la possibilité d'établir des liens pour appréhender le monde, ses origines, le sens de l'Histoire, ses limites. A ce titre, plus qu'un enrichissement culturel ou littéraire, les mythes constituent une clé de lecture pour confronter l'antique au moderne et répondre aux questionnements les plus actuels.