L'odyssée de la conscience. Vie animale et expérience humaine

Après Le Prince des profondeurs, dans lequel Peter Godfrey-Smith , explorait l'intelligence exceptionnelle des poulpes, L'Odyssée de la conscience nous fait de nouveau plonger dans les fonds marins et rencontrer de multiples formes de vie qui semblent à première vue complètement éloignées de la nôtre. Eponges de mer, coraux, crustacés, méduses et autres créatures fascinantes, tantôt minuscules, tantôt gigantesques, permettent pourtant de comprendre, par l'observation animale, le mystère de la conscience. Associant à ses récits de plongées et de rencontres avec ces animaux les découvertes les plus récentes de la biologie de l'évolution, Godfrey-Smith examine l'apparition de l'expérience subjective chez certaines espèces animales nées il y a parfois plus d'un milliard d'années. Percevoir, observer, se déplacer, manipuler des objets, réagir et interagir : autant d'aptitudes apparues dans des micro-organismes sous-marins qui se sont ensuite développées chez les insectes, les oiseaux, les primates et enfin les humains. L'expérience animale, en ce sens, est aussi la nôtre. Avec un talent de vulgarisateur qui a fait du Prince des profondeurs un succès international, Peter Godfrey-Smith réussit à convertir sa rencontre avec une crevette manchote en une approche empirique de la philosophie de l'esprit. Et si la conscience n'était pas un privilège humain mais le résultat de l'évolution de nos sens ?