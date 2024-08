50 histoires vécues

Un petit traité de vivre-ensemble à mettre entre toutes les mains par le créateur du compte Instagram et TikTok : @balancepourlabalance Ces 50 histoires vraies livrent la parole sincère et sans filtre d'un professeur des écoles. Désireux de partager avec le plus grand nombre son vécu non seulement dans la classe, mais aussi en dehors de l'école, Mouhamadou nous interroge ainsi sur notre société. Toujours avec sensibilité et humour, il valorise les différences et propose des pistes de réflexion. C'est l'histoire de celui qui se demande pourquoi (coubeh) il faut bien parler français ? C'est l'histoire d'un. e élève qui dit à un autre : "Tu as la couleur du caca" . C'est l'histoire de deux vieilles dames dans le métro. C'est l'histoire d'un prof noir pris pour... un chauffeur VTC. C'est l'histoire d'un. e élève handi-capable en basket-fauteuil. C'est l'histoire d'un enfant qui dit que son papa est raciste.