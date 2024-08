Guinness World Records. Edition 2025

Grâce à cette nouvelle édition revisitée et augmentée de 1000 images, découvrez ou redécouvrez les records les plus exceptionnels, les faits les plus extraordinaires et les chiffres les plus fous du monde. Des records inédits, des talents incroyables, des photos étonnantes et une passion partagée pour les petits et grands exploits. Parmi les nouveaux sujets : les maîtres des Lego(R), les cerfs-volants, les chasseurs de trésors, Halloween, les influenceurs, l'aviation... Et toujours les jeunes talents, les records de participation, les femmes et les hommes aux caractéristiques physiques remarquables.