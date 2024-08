Réflexion et conversion. Etudes de philosophie française et contemporaine

Ce volume réunit les écrits de Jean Trouillard portant sur la philosophie française contemporaine : articles, mais aussi notes et textes inédits. Bien loin de se réduire au commentaire des philosophies néoplatoniciennes ou à leur traduction, son travail actualisait la pensée de Platon, Plotin et Proclos dans les problématiques de l'existentialisme, du personnalisme ou du marxisme. Démontrant la fécondité, hors de la philosophie antique, des couples conceptuels tels que le simple et le multiple ou "l'au-delà de l'être" et l'être, Jean Trouillard révèle les structures implicites qui demeurent agissantes dans les pensées les plus éloignées des préoccupations platoniciennes. Quelles formes de platonisme reconnaît-il dans les pensées contemporaines ? Pourquoi celles-ci reviennent-elles, sans toujours le reconnaître, au problème de l'Un et de la puissance ? Plus encore, pourquoi leurs usages des schèmes néoplatoniciens ne s'avèrent-ils pas concluants ? C'est à la fois la radicalité de l'exigence néoplatonicienne et la difficulté à la rendre conséquente que Jean Trouillard rappelle, invitant ainsi à identifier et à récuser les présupposés qui l'entravent, afin que la réflexion puisse pleinement produire la conversion à sa propre puissance.