Les pathologies de la liberté

Henri Ey est une figure centrale de la psychiatrie française du XXe siècle. En plus de s'être illustré de son vivant comme clinicien, enseignant ou encore militant, il a laissé une oeuvre qui, si elle continue d'influencer les nouvelles générations de psychiatres et de psychologues, reste trop souvent méconnue. Henri Ey a constamment oeuvré à défendre la spécificité de la psychiatrie comme science des "pathologies de la liberté" , en dialogue constant avec la neurologie, la psychanalyse et la phénoménologie. De cette exploration de la clinique psychiatrique est également née une philosophie de l'homme articulant normalité et pathologie, liberté et vulnérabilité, esprit et corps, conscience et inconscient. Le présent ouvrage a pour ambition de permettre de découvrir la pensée de Henri Ey par l'examen et l'articulation de quatre moments-clefs de son oeuvre : l'édification de son modèle organo-dynamique, sa confrontation au problème des relations entre la conscience et l'inconscient, la fondation de la psychiatrie animale et sa réinvention du concept d'hallucination.