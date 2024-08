Introduction au travail social. 4e édition

Sous l'influence combinée des dispositions législatives, de l'organisation des services de santé et des services sociaux, du système professionnel et de la situation socioéconomique du moment, la pratique du travail social est constamment en changement. Cette réalité mouvante a rendu nécessaire la réédition de cet ouvrage d'introduction au travail social. Les chapitres portent sur la définition du travail social, les paramètres professionnels et organisationnels qui en encadrent la pratique, ainsi que les méthodes d'intervention, les enjeux éthiques, les politiques sociales et la recherche dans le domaine. Un dernier chapitre présente un survol des différents domaines de pratique. Ils ont tous été revus à la lumière des changements récents en travail social. Cette nouvelle édition est également enrichie de contributions abordant la sécurisation culturelle, le travail social en santé mentale ainsi que la diversité sexuelle. Cet ouvrage s'adresse aussi bien aux étudiantes et étudiants qui veulent développer une connaissance générale du travail social qu'aux personnes déjà engagées dans une carrière professionnelle qui souhaitent connaître les nouveautés dans les méthodes ou les domaines de pratique se situant en dehors de leur champ d'activité.