L'ange de la nuit : Némésis Tome 1 : Les Chroniques de Kylar

Un assassin légendaire. Une mission impossible. La Voie des Ombres est de retour... Après la guerre qui lui a tant coûté, Kylar Stern est un homme solitaire et brisé. Décidé à ne plus tuer, il change d'avis quand une amnistie générale menace de sauver la seule meurtrière qu'il refuse de laisser vivre. Ce sera sa dernière mission : une façon de mettre un point final à son ancienne vie, à jamais perdue pour lui. Mais son ancien et peut-être seul ami, le Haut Roi Logan Gyre, est aujourd'hui en danger. Pour protéger les enfants de Logan et préserver la paix essentielle à la survie du royaume, l'Ange de la Nuit reprend du service. Or, désireux de lui voler l'artefact à la source de ses pouvoirs, les nouveaux comme les anciens adversaires de Kylar se lancent à sa poursuite. Une telle magie ancestrale, entre leurs mains, serait une arme dévastatrice... mais dans le monde des Ombres, les choses se passent rarement comme on le prévoyait. La nouvelle saga de Brent Weeks, dans l'univers de L'Ange de la Nuit. " Le style de Weeks happe le lecteur de la première à la dernière ligne. Les enjeux à couper le souffle, les erreurs dramatiques et les stupéfiantes révélations abondent dans un récit dont l'allure effrénée ne faiblit jamais. " Andrea Stewart, L'Empire d'écume " Depuis plus de quinze ans, Weeks montre aux autres auteurs comment on écrit de la Fantasy. " Peter V. Brett, Le Prince du Désert " Weeks est un géant du genre. " Nicholas Eames, Wyld " Un rythme frénétique et une intrigue menée de main de maître, voilà ce qui fait le talent unique de Brent Weeks. " Brian McClellan, La Promesse du sang