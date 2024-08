A l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, et dans le cadre des épreuves équestres qui se déroulent à Versailles, ville voisine du musée de la Toile de Jouy, l'exposition Le Crin dans tous ses éclats. Tissage d'une fibre d'exception célèbre l'union entre l'univers du cheval et l'art textile. Elle met en avant ce matériau méconnu en tant que fibre tissée et en présente les caractéristiques physiques, techniques, artistiques et esthétiques. Le crin de cheval, en effet, est à la fois durable, résistant, rigide, noble, doux et brillant. C'est pourquoi, depuis le 18e siècle, on le plébiscite en Europe dans les domaines de l'habillement et de l'ameublement. Aujourd'hui, il inspire les créateurs contemporains, qui valorisent tout son caractère et sa noblesse dans leur démarche artistique. Au coeur d'un savoir-faire remarquable, le tissage du crin de cheval est encore porté en France par de rares artisans et par l'un des derniers ateliers à travailler cette fibre manuellement : rattaché à la maison Métaphores-Le Crin, créatrice et éditrice de tissus pour la décoration intérieure, il dompte cette matière grâce aux gestes et au regard minutieux des hommes et des femmes qui y créent des pièces d'exception.