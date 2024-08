Le Kursaal de Besançon

En 1892, Besançon devient ville thermale, ce qui laisse espérer un afflux de curistes. Ernestine Mélanie Pellegrin y voit une opportunité sans pareil : elle fait raser son café du Jardin pour le remplacer en 1893 par le Kursaal-Cirque, à la fois cirque permanent, salle de spectacle polyvalente et brasserie. Cet établissement populaire est conçu par l'architecte lyonnais Claude Porte et décoré par un autre Lyonnais, le peintre Louis Bardey. Las, la veuve Pellegrin fait faillite l'année suivante et le Kursaal est acheté en 1895 par la Ville, qui y installe ses écoles de dessin et de musique. Elle conserve cependant au site sa vocation, élargie à l'accueil des manifestations locales : meetings et réunions politiques, assemblées générales, conférences, matchs et compétitions sportives, élections de miss, bals et concerts, représentations, etc. Vieillissant, l'établissement manque d'être détruit à la fin des années 1970 avant d'être finalement restauré, en 1981-1982, et doté d'une nouvelle salle en sous-sol, le Petit Kursaal. Cent trente ans après sa création, le Kursaal accueille toujours au centre-ville un public diversifié.