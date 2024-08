Le petit Matisse. Un voyage interactif au pays des couleurs

Dansez avec Matisse sous le soleil du sud de la France. Imaginez les couleurs de l'arc-en-ciel. Découvrez Paris et sa bohème, l'atelier de Matisse sous les combles. Coloriez un papillon aux couleurs extraordinaires. Dégringolez la rue du Soleil peinte par Matisse. Qui sont les peintres " fauve " ? Voguez jusqu'à l'île de Tahiti ! Plongez dans ses lagons turquoise. Applaudissez au cirque imaginaire. Et découvrez la passion, la vie et l'oeuvre de Henri Matisse.