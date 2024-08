Mortagne n'est pas un patelin tranquille. Ceux qui travaillent le bois ne peuvent pas encadrer les vignerons et inversement. La haine fouette les murs. Les coups tordus pleuvent sans prévenir. Martial, lui, n'a qu'une envie : fuir. Eviter les incidents. Et échapper à la phrase que tout le monde répète : "Je suis né chasseur ! je mourrai pas gibier ! " Parce que la chasse, ici, tout le monde pratique. Sauf Terence. Il a la tronche en biais. Il ne sait ni travailler ni chasser. C'est pour ça que Martial l'aime bien. Et qu'il ne supporte pas qu'on se défoule sur lui. Féroce et terriblement sensible, ce roman de Guillaume Guéraud, récompensé à sa sortie par le prix Sorcières, est devenu un incontou rnable de la littérature jeunesse.