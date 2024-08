Rokudenashi Blues Tome 14

Taison subit une défaite écrasante lors d'une séance de sparring contre Tokashiki, élève au lycée de Yokohama. Mais son ami Seikichi, qui est un professionnel, lui apprend une botte secrète, et il se met alors à s'entraîner d'arrache-pied. Plus que déterminé à renverser Tokashiki, il va jusqu'à tester une dangereuse technique qu'il a imaginée. Lorsque vient le jour du match amical, les boxeurs de Teiken sont cependant confrontés à une série de revers inattendus, et doivent lutter contre les pratiques déloyales de l'équipe de Yokohama...