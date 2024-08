Panique Aquatique

Sophia passe tout son temps dans Aqualand, le parc à thème marin que son père disparu en mer et son oncle ont créé. Son monde se trouve bouleversé lorsqu'un scaphandrier un peu particulier s'introduit dans le laboratoire de recherche du parc. A sa grande surprise, Sophia découvre que la démarche et le comportement étranges de celui-ci cachent sa vraie nature : à l'intérieur de cette silhouette de métal vit en fait une bande de quatre loufoques créatures marines ! Et lorsqu'elles réalisent qu'Aqualand a évolué vers quelque chose de bien plus sombre que ce que le père de Sophia avait imaginé, celle-ci est déterminée à aider ce curieux équipage à libérer la vie marine captive du parc avant qu'il ne soit trop tard.