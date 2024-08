La mort en écho

1930. Dans un petit village de la Drôme, Madeleine est contrainte d'épouser un homme qu'elle n'aime pas. Mais il meurt subitement, et lorsqu'elle est retrouvée assassinée en compagnie de son amant, les gens du village n'y voient que justice. 1960. Marie et Thomas s'installent dans la maison restée inhabitée. Ils y mènent une vie sans histoire, mais stérile. Dix ans après, Marie est enfin enceinte ; l'enfant qu'elle porte sera pourtant une véritable bombe à retardement. 1996. Manon quitte son village et décide à son tour de fonder une famille. C'est alors qu'un étrange personnage entre dans sa vie, jusqu'à devenir de plus en plus envahissant. L'existence de la jeune fille se retrouve bouleversée par les erreurs du passé.