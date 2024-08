Dans la cuisine du diable

Et si le mal était inscrit dans notre ADN ? Un père tueur en série cannibale et une mère derrière les barreaux, voilà à quoi ressemble le patrimoine génétique de Myriana. Alors que la ville de Paris devient le terrain de jeu d'un tueur qui sème des cadavres de jeunes filles, Myriana Berisha Lawrence essaie tant bien que mal de donner tort à tous ceux qui voient en elle une bombe à retardement, un monstre en devenir. Fraîchement formée en criminologie, la jeune lieutenante Nadia Naccache est débarquée à la brigade criminelle du Bastion. Avec son supérieur, le capitaine Adam Cassandre, ils vont se lancer aux trousses de ce terrifiant serial killer et croiser sur leur route Lina, la mère de Myriana, une femme qui a côtoyé de près le Mal en personne. Sera-t-elle une porte d'entrée dans la psyché du tueur ou mènera-t-elle les enquêteurs tout droit dans un piège ? Et vous, qui allez entrer dans la tête de ces individus marqués par le sceau du diable, croyez-vous que l'on puisse hériter du goût de la chair et du sang ?