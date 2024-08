Dead Tube Tome 22

Dead Tube. Les jeunes n'ont plus que ce nom de site de partage de vidéos à la bouche. En fonction du nombre de vues, il peut rendre n'importe qui incroyablement riche. Mais seules les vidéos les plus trash intéressent les gens. Accepter d'y participer, c'est prendre le risque de finir dernier et d'endosser les crimes des autres prétendants. C'est à ce jeu morbide que vont jouer Mai et Tomohiro...