Les 5 Terres : Cycle II - Lys Tome 13 : "Rester vivants". Edition spéciale en noir & blanc

Ils sont huit, placés sous l'autorité du Capitaine Drun. Six ours, un chien, un loup, une Pointe qui forme l'élite de l'armée du roi Rinzem. Lorsque cette dernière quitte les côtes d'Arnor, elle laisse derrière elle le jeune Genkin et sa soeur Harin, qui remplace son suzerain de père pendant son absence, et est bien loin de se douter des menacent qui pèse sur elle et son frère.