Only this beautiful moment. 1939, 1978, 2019 entre Los Angeles et Téhéran

Trois destins captivants En 2019, Moud vit à Los Angeles avec son père, qui n'accepte pas son homosexualité. Le petit ami de Moud voudrait qu'il coupe les ponts, alors que Moud part en Iran pour voir son grand-père Babak. A Téhéran, il découvre, malgré la répression, une communauté LGBT. En 1978, les parents de Saeed (le père de Moud) l'avaient envoyé vivre chez sa grand-mère aux Etats-Unis, car il risquait la prison à la suite des manifestations contre le shah. Il apprend en même temps, par le père de sa petite amie, qui veut l'éloigner de sa fille, que ses parents sont gays tous les deux, et que leur mariage est un partenariat pour vivre en paix. Saeed renonce à son amour pour sauver ses parents d'une dénonciation. A Los Angeles, il rencontre une camarade iranienne, qui deviendra la mère de Moud. En 1939, Bobby est un jeune acteur à la MGM. Il est amoureux de Vicente et découvre la communauté homosexuelle clandestine d'Hollywood. Quand il est arrêté dans un club gay, sa famille le rejette. Son beau-père lui révèle qu'il est iranien, que son " vrai " père est là-bas. Bobby décide de partir le rencontrer en Iran où il restera finalement toute sa vie, devenant Babak. Retour en 2019, les trois hommes sont à Téhéran. Babak vend sa maison pour sauver des amis de Moud, arrêtés pour homosexualité. Saeed et Moud décident d'aller aux manifestations contre le régime des mollahs. Moud filme tout et, Internet ayant été coupé, il demande à son ex, aux Etats-Unis, de diffuser les vidéos, pour que le monde sache ce qui se passe en Iran. Un roman de générations Pour ressentir et mieux comprendre les torsions des grandes questions de jeunesse (initiation, émancipation, identité) secouées par les préjugés, l'Histoire et la politique. Trois hommes qui appartiennent à trois générations, entre Los Angeles et Téhéran. Trois hommes qui, du haut de leurs 17 ans, font face au racisme, à la répression de l'homosexualité, à la grande Histoire, aux conflits intimes et familiaux. Une composition audacieuse Ce livre alterne les chapitres sur trois générations (le grand-père, le père et le fils) d'Iraniens ou Irano-Américains, tous les trois à l'âge de 17 ans. Des destins croisés et entremêlés, qui se nourrissent les uns des autres, comme toujours entre les membres d'une même famille. La manière dont l'histoire se reconstitue est très habile, avec des indices et les récits qui se répondent. On comprend peu à peu la toile sur laquelle ces personnages évoluent, leur courage, leurs passions, leurs mensonges ou leurs erreurs, leur évolution au fil des années et des générations.