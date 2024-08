Les étoiles montantes

Rien n'aurait dû rapprocher Khadijatou, Aline, Yanis et Kevin. Mais un soir, ces quatre-là se retrouvent par hasard au ciné-club de Mme Tayeb, leur prof de français. Quand elle leur propose de participer à un concours de scénario, tous haussent les épaules. Mais peu à peu l'idée fait son chemin dans la tête de ces collégiens déboussolés. Et si... Un roman choral empli d'humanité... Drôle et terriblement touchant, ce roman aborde de grandes questions : comment se construire face à l'adversité ? Comment s'ouvrir aux autres et reprendre confiance en soi ? On suit les points de vue des quatre protagonistes, et on n'a qu'une envie, les encourager, les consoler face à l'adversité, et leur crier : oui, il faut croire en ses rêves ! ... et de ciné ! L'air de rien, on se construit au fil des pages une vraie petite culture cinématographique, qui va de " La Haine ", en passant par " Les Tuche " ou encore " Blow-Up ".