"Mon imagier des petits bruits", une collection d'albums animés qui font des bruits doux pour s'amuser et s'éveiller au monde. Bébé actionne des animations pour observer les animaux de la forêt : un écureuil casse une noisette, un faon marche près de sa maman, un renardeau saute, etc. Un imagier richement animé Les six animations de cet imagier séduiront à coup sûr les plus petits ! A chaque page, des éléments apparaissent, disparaissent, se déplacent : le renardeau saute, les fourmis avancent sur la branche, le faon marche dans les feuilles. Les surprises s'enchaînent et stimulent l'imagination des tout-petits. Un concept innovant de bruitage Les animations permettent de mettre les images en mouvement en déclenchant des petits bruits. Grâce aux différents mécanismes insérés dans les pages, bébé pourra, en plus de manipuler, s'amuser à écouter et reconnaître les bruitages. Un imagier pour développer le langage En plus de la joie de la manipulation, lire un imagier avec un tout-petit permet de développer le langage et d'enrichir son vocabulaire.