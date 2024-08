L'incroyable voyage d'un jeune Amérindien chercheur d'os, à travers les Etats-Unis Etats-Unis, 1865. En s'échappant de son pensionnat où il est enfermé depuis des années, Tokala, un jeune Amérindien, ne s'attend pas à vivre la plus grande aventure de sa vie. Alors qu'il voyage pour retrouver sa tribu et ses Grandes Plaines, il rencontre de véritables chercheurs d'os, ces personnes qui, au nom de la science, sont à la recherche de squelettes de dinosaures. Recueilli au sein de cette drôle de famille, Tokala va vite apprendre les ficelles du métier pour se rendre utile et aider ses trois amis. Mais dans la course de la ruée vers l'os, tous les coups sont permis et il faudra au jeune garçon beaucoup de courage et d'inventivité pour se faire une place. Un épisode de l'histoire de la paléontologie passé à la loupe Avec sa passion pour l'Histoire, Michel Piquemal dresse ici le portrait initiatique d'un jeune Amérindien en quête de liberté... et d'os de dinosaures ! Les dinosaures, un sujet indémodable auprès des jeunes lecteurs Les dinosaures et la paléontologie sont des sujets intemporels auprès des jeunes lecteurs, qui sont toujours avides d'informations et qui ne veulent surtout pas en perdre une miette.