J'allaite comme je le souhaite !

Les bienfaits de l'allaitement, pour maman et pour bébé, ne sont plus à démontrer. Mais ce qui fait le bonheur de certaines peut vite devenir source d'angoisses ou de déceptions pour d'autres. Cet acte, pourtant naturel, suscite de nombreuses craintes : peur d'avoir mal, de mal nourrir son bébé, d'être jugée par ses proches et les professionnels de santé... Les questions ne manquent pas : comment s'y préparer, quel matériel utiliser, quelle(s) position(s) adopter... C'est un sujet sensible, parfois complexe, qui nécessite une approche bienveillante et déculpabilisante afin que toutes les femmes puissent mener à bien leur allaitement, à leur manière, de façon sereine et sans contraintes. Retrouvez tout ce dont vous avez besoin : - des explications sur l'allaitement, comment s'y préparer et le mettre en place dans la durée ; - des fiches détaillées sur la nutrition de bébé, la santé physique et psychique de maman, les difficultés les plus fréquemment rencontrées ainsi que leurs solutions ; - des photos, des vidéos et des illustrations pour vous accompagner pas à pas dans les positions les plus confortables pour allaiter et pour une bonne prise du sein ; - les conseils de Julie accompagnés d'astuces, de témoignages et de recommandations. A chaque femme son histoire, son projet, son allaitement !