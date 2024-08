Guide des intox sur notre système de santé

Pour défendre notre système de santé, il faut le connaître, comprendre son fonctionnement, son histoire et les rapports de force qui en découlent. Dans un système de questions / réponse, Olivier Milleron et André Grimaldi, deux médecins engagés pour la défense du service public, donnent des armes à ceux qui veulent mener le combat pour un système de santé solidaire de qualité pour toutes et tous.