Mère Teresa

Le livre idéal pour découvrir la vie et la spiritualité d'une des plus grandes femmes de notre époque : une minuscule religieuse qui, par amour pour Jésus, a remué ciel et terre afin de servir, aimer et faire aimer les pauvres. Dans cette biographie qui se lit comme un roman, Bénédicte Delelis, avec un art puissant de la narration et une plume enchantée, propose aux jeunes une véritable rencontre avec cette sainte si attachante. Un seul désir quand on ferme ce livre : brûler de charité comme la petite mère des pauvres ! A partir de 10 ans.