Les mages de Bonaparte

Napoléon et boules de feu Les campagnes napoléoniennes sont bien différentes alors que la magie remplace la technologie. Les mamelouks sont épaulés par des momies lors de la bataille des pyramides, les golems défendent Prague, la Baba Yaga rôde en Russie et Bonaparte utilise de puissants mages à la place de son artillerie. Suite au congrès d'Erfurt, une paix fragile règne sur l'Europe - mais de précieux parchemins ont disparu de la loge même de l'Empereur. Le tsar est-il le responsable ? Les mages Nicolas et Guillaume, accompagnés de leur protectrice Flore, nostalgique de la révolution, sont chargés d'accompagner la délégation de l'ambassadeur Caulaincourt en Russie pour découvrir la vérité. Mais, dans l'ombre, un démon tire les ficelles...