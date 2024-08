Magu God of Destruction Tome 6

Construire des cabanes, jouer aux jeux vidéo, étudier... Jour après jour, Magu le destructeur étend sa domination dans tous les domaines. Et mine de rien, voilà déjà un an que Ruru et lui se sont rencontrés. C'est le moment que choisit Muscar, le dieu qui commande au destin, pour enfin passer aux choses sérieuses !