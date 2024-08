Le contrôle de gestion en assurance

Le contrôle de gestion est l'outil indispensable pour mesurer et analyser la performance d'une entreprise d'assurance. Il joue un rôle clé dans l'élaboration de stratégies et le pilotage de l'activité, en mesurant l'écart entre les prévisions et les résultats réels de l'entreprise. Cet ouvrage explore les spécificités du contrôle de gestion dans le secteur des assurances, à travers des exemples concrets et des études de cas. Il traite de nombreuses thématiques, permettant ainsi de découvrir comment : - définir les indicateurs de performance, - concevoir et analyser les outils de pilotage, - élaborer des tableaux de bord pertinents, - analyser la rentabilité avec précision. Le livre expose les diverses facettes de cette discipline, depuis les approches traditionnelles, telles que la valeur incrustée (TEV, EEV), jusqu'aux méthodes récentes, à l'instar des normes IFRS. Les gestionnaires, analystes financiers et étudiants, trouveront dans cet ouvrage les outils indispensables pour maîtriser le contrôle de gestion dans le secteur de l'assurance.