Mr Mallow Blue Tome 4

Alors qu'ils avaient enfin trouvé leurs marques dans leurs nouveaux corps, Aoi et Sakura retrouvent soudain leurs apparences d'origine. Le visage d'Aoi était le seul que Minazuki parvenait à identifier, mais maintenant que son ami a récupéré son corps, le lycéen se sent perdu et repousse durement Aoi. Redevenue elle-même, Sakura hésite à revoir Yume. Que va-t-il arriver à ces deux couples que le destin semble vouloir séparer ? Que vont devenir ces amours qui ont éclos sous la pluie ?