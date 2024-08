Un poème de Monsieur Chien

Quand monsieur Chien se lève ce matin-là, rien ne va. Il pleut, les nouvelles de la radio ne sont pas bonnes et il n'a plu de croquettes. Mais une rencontre inattendue sous la pluie et monsieur Chien retrouve sa bonne humeur, et sa passion pour l'écriture qu'il croyait perdue. Une comédie romantique à croquer, pour faire fondre le coeur des petits comme des grands !