Petit Futé Boston - Nouvelle-Angleterre. Edition 2025

Devenez, le temps d'un été indien un Leaf Peeper's ! C'est le surnom que donnent les habitants de la Nouvelle-Angleterre aux touristes venus admirer le spectacle des feuilles tombantes. Et pour cause : des routes sinueuses bordées de forêts, des montagnes à perte de vue et, pour perspective, l'océan. Partez à la découverte de cette Amérique méconnue où la gastronomie se mêle à la culture et l'architecture à l'histoire. Berceau de l'Amérique indépendante, Boston est surnommée "The city of higher Learning" . Les universités de Cambridge (dont le fameux MIT) attirent chaque année des milliers d'étudiants d'élite qui participent au dynamisme et à l'attractivité de la région. Partez à la rencontre des sorcières dans la ville de Salem, arpentez la cote à la découverte des phares du Maine, évadez vous en mer pour observer les baleines, flânez dans les musées de Boston, sillonnez les montagnes du New Hampshire, découvrez les fermes du Vermont et laissez le Petit Futé vous guider !