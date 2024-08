De serres et de crocs

Frère et soeur inséparables, Bowman et Summer passent leur enfance en pleine nature, dans un ranch isolé, véritable forteresse secrète dans le Colorado. Ils grandissent sous la férule de leurs oncles et de leur père qui les élèvent avec la même discipline de fer que leurs aigles de chasse. Arrivés à l'âge adulte, ils choisissent des chemins différents : Summer reprend l'exploitation familiale, tandis que Bowman part vivre dans la jungle du Costa Rica. Mais, vingt ans après leur séparation, ils sont rattrapés par une sombre histoire de succession, qui va les obliger à affronter les fantômes du passé. "Je ne pensais pas que James A. McLaughlin pourrait faire mieux que Dans la gueule de l'ours, lauréat du prix Edgar Allan Poe, mais il y est parvenu ! Les Aigles de Panther Gap est l'un des meilleurs récits de nature writing qui soient, destiné à devenir un classique moderne de l'Ouest américain". David Heska Wanbli Weiden, auteur de Justice indienne James A. McLaughlin a grandi en Virginie et vit désormais en Utah. Photographe passionné de nature, il est également l'auteur de plusieurs essais. Son premier roman, Dans la gueule de l'ours, a été unanimement salué par la critique américaine et française, et a été lauréat du Grand Prix de littérature policière.