Unis jusqu'au ciel

Crème solaire. Maillot de bain (un peu démodé). Tee-shirt de travaux (troué donc indispensable) : Eileen a tout prévu pour passer trois semaines de vacances idylliques avec ses plus proches amis. Ballon de volley. Paire de tongs (un tantinet usée). Son talent pour la cuisine (établi donc indispensable) : Stan a tout prévu pour passer trois semaines de vacances idylliques avec ses plus proches amis. Ou presque. Enzo, Diane, Amélie, Julien, Stan et Eileen se connaissent depuis toujours. Ils ont des souvenirs en commun à la pelle et aucun secret les uns pour les autres. Ces vacances sont un rituel auquel ils n'ont jamais dérogé. Et ce n'est pas la relation avortée entre Amélie et Stan qui va chambouler cette belle habitude. Pourtant, l'ambiance est lourde : Amélie n'a pas pardonné à Stan l'échec de leur histoire et ne manque pas de le lui faire payer ; Stan, lui, cherche autant à faire profil bas qu'à profiter de ses vacances. Quand Eileen et Stan découvrent que leur amitié cache une attirance plus profonde, ils comprennent aussi qu'elle pourrait ruiner pour de bon l'équilibre de leur petit groupe. Dès lors un choix s'impose à Eileen et Stan : suivre leur coeur et vivre leur passion sans aucun regret ou écouter la raison et taire leurs sentiments.