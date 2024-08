Au pays de l'enfance immobile Tome 4 : Paris

"Il était temps de devenir écrivain. J'arrivai à Paris sans un sou, comme dans les mauvais romans qui avaient précédé ma naissance indigne". Yann Moix décrit la Ville lumière comme une féerie impossible, une faune polluée, une montagne impossible à gravir, et retrouve le sens de la caricature déjantée de Podium, son livre le plus drôle. Frédéric Beigbeder, Le Figaro magazine. Paris s'avère, au-delà de l'humour et de la férocité de l'auteur, le récit d'une échappée belle. Oriane Jeancourt Galignani, Transfuge. De loin le meilleur tome de la série, car le plus cocasse. Des dialogues dignes de Philip Roth. Louis-Henri de La Rochefoucauld, L'Express.