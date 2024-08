Sur une île, dans une châtaigneraie coupée du monde, vivent sept femmes et leurs enfants. Elles se nomment Sophie, Miriam, Azalée, Caroline, Livia, Paola, Cléo. Le jour, sous l'égide d'Anita, la matriarche, elles travaillent au rythme des saisons, récoltent les châtaignes, s'occupent de leurs petits. La nuit, les langues se délient, les corps se relâchent. Elles dansent, boivent, se disputent. Dans ce décor aussi idyllique qu'étouffant où corps, faune et flore forment une même chair vibrante, elles tentent de cohabiter les unes avec les autres. La châtaigneraie est un refuge. Depuis huit ans, Anita y recueille des femmes qui ont fui leurs compagnons. Loin de la peur et de la violence qui guette au dehors, elle leur offre un cocon protecteur où voir grandir leurs enfants. Elevés en meute, ceux-ci s'aventurent chaque jour dans la forêt. Aux confins de leur royaume, à distance des yeux maternels, les vestiges de la brutalité familiale refont surface. Les poings se ferment et les jeux dégénèrent. Sophie et sa fille vivent ici depuis la création du refuge. Rien ne semble pouvoir changer le cours de leurs existences, mais l'adolescente grandit et commence à poser des questions. Quelles histoires cache cette vie isolée ? Pourquoi est-il interdit aux enfants de franchir l'enceinte de la châtaigneraie ? Entre ce que sa mère voudra bien lui confier et ce qu'elle découvrira au-delà de leur forêt, les masques tomberont. Jusqu'à menacer la châtaigneraie et ses habitantes. Charnel, puissant, onirique, singulier, un premier roman au style envoûtant.