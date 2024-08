Autre-Monde Tome 3 : Le coeur de la Terre

Les Pans n'ont plus le choix : il faut se battre ou mourir. Alors que le conflit entre les jeunes survivants et les Cyniks est imminent, Matt et Ambre tentent de rassembler les troupes au sein d'Eden, la première cité des Pans. De la survie d'Eden dépendent celle des adolescents, de leur union, l'avenir de cette étrange planète transformée par la Tempête. Pour l'Alliance des Trois, c'est l'épreuve ultime, la fin d'une longue quête, naissance ou mort de l'espoir.