La Citadelle. Au coeur du gouvernement

Le pouvoir est une école de vérité. Il révèle chacun de ceux qui prétendent l'exercer. Plus implacablement encore en temps de crise. Celui qui fut cinq ans ministre de l'Education nationale livre pour la première fois sa chronique fulgurante d'un règne placé sous le signe de toutes les turbulences. Acteur central des débuts flamboyants du macronisme au point d'être présenté comme le "vice-président" avant de tomber en disgrâce pour avoir défendu la République contre les accommodements, il met sur la table aussi bien les réformes réussies - et pour certaines occultées ! - que les renoncements absurdes. Un très rare et très salutaire exercice de vérité qui dessine des perspectives politiques pour un pays qui en a tant besoin. Un document extraordinaire qui nous permet de mieux comprendre les tempêtes actuelles