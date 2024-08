L'académie des méchants Tome 2 : Le voleur de dragons

Ici, les professeurs sont plus machiavéliques que les élèves ! Alors que Bram se sent enfin à sa place dans son école, l'arrivée d'un énigmatique enseignant vient bouleverser son quotidien. Ce professeur Frigor souhaite-t-il vraiment transmettre son immense savoir à sa classe ? Qu'apprennent les élèves dans son club ultra-privé, les Verrues givrées ? Pourquoi a-t-il une telle fascination pour les dragons ? Bram et ses amis n'ont qu'une idée en tête : découvrir les véritables intentions de Félix Frigor.